EFEST, yeni yüzüyle daha rengârenk

6- 7- 8 Eylül tarihlerinde Efes Selçuk’ta düzenlenecek olan EFEST, ‘Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet’ sloganıyla, Türkiye’den ve dünyadan her yaştan ziyaretçiye unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in girişimleriyle yenilenen festival; sanat, doğa sporları, gastronomi, çocuk aktiviteleri ve alışverişi sokaklara taşıyacak. Türkiye’nin en güçlü seslerinden Cem Adrian, Hayko Cepkin ve Mercan Dede sevenleriyle buluşacak.