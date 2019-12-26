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    HaberlerEge Haberleri Eflatun Nuri’de bu yıl ‘şiddet’ çizildi
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    26.12.2019 - 07:50 |

    Eflatun Nuri’de bu yıl ‘şiddet’ çizildi

    Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğiyle bu yıl şiddet konusuyla üçüncüsü düzenlenen ‘Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’ sonuçlandı.

    Eflatun Nuri’de bu yıl ‘şiddet’ çizildi

    Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğiyle bu yıl şiddet konusuyla üçüncüsü düzenlenen ‘Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’ sonuçlandı. 144 çizerin toplam 417 eserle başvuru yaptığı yarışmada, birincilik ödülünün sahibi Yüksel Can oldu. İkincilik Hamit Gış’ın, üçüncülük ödülü ise Muammer Olcay’ın eserlerine verildi. Yarışmanın ödül töreni ise 11 Ocak günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

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