Efsane başkan yaşayacak

Gültepe’nin efsane başkanı Aydın Erten, ölümünün 19. yıldönümünde Gültepe Toros Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Erten’in adını taşıyan rekreasyon alanı için hazır olduklarını, alan belediyeye verildiği an halk ile efsane başkanı buluşturacaklarını söyledi. Başkan Batur, müze sözü de verdi. Konak Belediyesi’nin 68’liler Platformu ile birlikte düzenlendiği anma törenine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir 68’liler Platformu Başkanı Okan Yüksel, İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, partililer ve vatandaşlar da katıldı.

Erten’in sadece Gültepe için değil kent için de çok önemli bir isim olduğunu hatırlatan Batur, “Anısı önünde saygıyla eğiliyorum” dedi. İl Başkanı Yücel ise, “Mücadelesi hepimizin mücadelesi olmalıdır” diye konuştu.