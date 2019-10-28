Ege Ailesi de bayramı kutladı

Ege Üniversitesi Büyük Spor Salonu önünde düzenlenen çelenk sunma törenine Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yardımcıları, akademisyenler, idari çalışanlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Budak, “İnanıyorum ki bu coşku ve heyecan ilelebet her 29 Ekim’de yaşanacak, bu gurur hiç bitmeyecek” ifadesini kullandı.