29.10.2019 - 00:11 |
Ege Ailesi de bayramı kutladı
Ege Üniversitesi Ailesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Ege Üniversitesi Büyük Spor Salonu önünde düzenlenen çelenk sunma törenine Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yardımcıları, akademisyenler, idari çalışanlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Budak, “İnanıyorum ki bu coşku ve heyecan ilelebet her 29 Ekim’de yaşanacak, bu gurur hiç bitmeyecek” ifadesini kullandı.
Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.