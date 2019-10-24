24.10.2019 - 01:29 |
Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği’nden İduğ’a ziyaret
Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği, Bornova Belediye Başkanı sayın Mustafa İduğ’u ziyaret etti.
Dernek başkanı Mahir Kaplan ve Yönetim Kurulu Üyeleri sosyal projelerle ilgili başkan İduğ’la karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten memnuniyetini belirten başkan İduğ, özellikle Süleyman Seba anıtı olmak üzere bir çok projenin devamlılığı ve yenilerinin yapılması hususunda birlikte olacakları hususunda açıklama yaptı. Ziyârette 35 nolu Mustafa İduğ forması takdim edildi.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.