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    HaberlerEgeEge Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği’nden İduğ’a ziyaret
    24.10.2019 - 01:29 |

    Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği’nden İduğ’a ziyaret

    Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği, Bornova Belediye Başkanı sayın Mustafa İduğ’u ziyaret etti.

    Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği’nden İduğ’a ziyaret

    Dernek başkanı Mahir Kaplan ve Yönetim Kurulu Üyeleri sosyal projelerle ilgili başkan İduğ’la karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten memnuniyetini belirten başkan İduğ, özellikle Süleyman Seba anıtı olmak üzere bir çok projenin devamlılığı ve yenilerinin yapılması hususunda birlikte olacakları hususunda açıklama yaptı. Ziyârette 35 nolu Mustafa İduğ forması takdim edildi.

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