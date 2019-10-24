Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği’nden İduğ’a ziyaret

Dernek başkanı Mahir Kaplan ve Yönetim Kurulu Üyeleri sosyal projelerle ilgili başkan İduğ’la karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten memnuniyetini belirten başkan İduğ, özellikle Süleyman Seba anıtı olmak üzere bir çok projenin devamlılığı ve yenilerinin yapılması hususunda birlikte olacakları hususunda açıklama yaptı. Ziyârette 35 nolu Mustafa İduğ forması takdim edildi.