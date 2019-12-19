Ege cennetleri koruma altında

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın kaçak yapılaşma ile başlattığı mücadele aralıksız devam ediyor. Bodrum genelinde kaçak yapılarla ilgili tespit çalışmaları ve hukuki işlemler sürerken, imara aykırılıklar nedeniyle yapı kayıt belgeleri iptal edilen binalar da yıkılıyor.

Ülke genelinde imar suçunun en çok işlendiği yer olan Bodrum’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kaymakamlık ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği içinde çalışmaların süreceğini belirten Başkan Aras, “Yasal mevzuatlara aykırı, imar planları dışında, doğayı tahrip eden vahşi yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla başlattığımız kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği devam edecek” dedi.

Vatandaş yıkıyor

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Yıkım Koordinasyon Şefliği ekipleri, Güvercinlik ve Küçükbük mahallelerinde yıkım kararı alınan bina ve eklentiler ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Bazı yapı sahipleri, belediye ekipleri gözetiminde yıkım işlemini kendileri yaparken bazı yapılarda ise yıkımı belediye ekipleri yaptı.

İzmir’de bin bina

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yakından takip ettiği kaçak yapılarla mücadele konusunda Muğla’nın ardından İzmir’de de bine yakın bina için çalışmalar başlatılıyor. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, İmar Barışı kapsamında kentten başvurusu yapılan ancak mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilen imara aykırı yapılarla ilgili belediyelere yıkım yapılması yönünde yazı gönderdi. İzmir’de İmar Barışı kapsamında 400 bine yakın vatandaşın Yapı Kayıt Belgesi aldığının belirtildi. Bornova’nın yüzde 15.5, Buca’nın yüzde 10.8, Karabağlar’ın ise yüzde 7.8 ile bu konuda şu ana kadar en çok belge alan ilçeler olduğu öğrenildi. Çeşme’de de bakanlık denetçileri, 20 bin 448 yapı kayıt belgesinden 800’ünü yerinde incelemek üzere sahaya indi. Urla’da da benzeri çalışma yürütülecek.