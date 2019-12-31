İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) 2019 Yılı ‘Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’ ile ‘Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı’nın değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programına 17 proje başvurusu yapıldı. Konusunda uzman bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun onayı neticesinde toplam 9 proje başarılı bulundu. Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelere yaklaşık 4 milyon lira kaynak sağlanması öngörülüyor.

Sektörel uzmanlaşma

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programına ise, 23 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirme süreçleri sonunda, 11 proje başarılı bulundu. Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan projelere ise yaklaşık 11 milyon lira kaynak sağlanması öngörülüyor.

İki mali destek programı ile yaklaşık 15 milyon liralık kaynağın İzmir’in rekabetçi ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak projelere aktarılması hedefleniyor. Bu projeler eliyle İzmir’de faaliyet gösteren firmaların kurumsal ve teknolojik dönüşüm, kaynak verimliliği, çevre performansı, küresel tedarik zincirine dahil olma alanlarında geliştirilmesi ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasıyla sektörel uzmanlaşmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Efeler Yolu’na destek

Ege Üniversitesi’nin hazırladığı; İzmir, Aydın, Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi turizmine can suyu olacak “Efeler Yolu Projesi” İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) 2019 Yılı “Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni” başarılı projeler listesinde yer aldı. Proje, İZKA’dan 1 Milyon lira hibe almaya hak kazandı.

Projenin fizibilite çalışmaları kapsamında araştırma grubu ile bölgede incelemelerde bulunduğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Budak, “Geleceğimiz için sürdürülebilir turizm projelerinin hayati önem taşıdığına inanıyorum. Bu projemiz ile İzmir’imize ve Ege Bölgemize özgü ürünler, tarihi ve kültürel miras, antik yerleşim yerleri, dini yapılar, coğrafi gaüzellikler, biyolojik çeşitlilik, unutulmaya yüz tutan meslekler tanıtılacak” diye konuştu.