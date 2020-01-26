Ege, Elazığ’a koştu!

Geçen hafta Akhisar’daki depremle sarsılan Ege kentleri, önceki akşam Elazığ’da yaşanan 6.8 şiddetindeki sarsıntının yaralarını sarmak için bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderdi. Tunceli’de görev yapan İzmir, Manisa ve Denizli ekipleri de bölgeye sevk edildi. Elazığ halkına geçmiş olsun dileklerini ileten belediye başkanları, arama kurtarma çalışmaları ve gönderilen yardımlarla ilgili sosyal medya hesaplarından bilgi verdi.

Yaralılara ulaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölgeye; 11 kişilik arama kurtarma ekibi, üç adet tam donanımlı deprem konteyneri, dört adet AKS arama kurtarma ve sağlık aracı, bir adet komuta kontrol aracı, üç köpekli arama ekibi ve bir adet 4x4 hizmet aracı olmak üzere toplam 35 personel ile dokuz aracın yönlendirildiğini belirtti. Büyükşehir ekipleri, Sivrice Çevrimtaş Köyü’nde tek katlı ev enkazından bir yaralı vatandaşın çıkarılması çalışmalarına katıldı. Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde içeride dört kişinin bulunduğu yıkılmış apartmanın enkazına müdahale etti. Ayrıca beş küçükbaş hayvan da enkazlardan sağ çıkarıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve çalışmalarına aralıksız devam ettiğini açıkladı. Her türlü duruma karşı hazırlık yaptıklarını, ihtiyaç halinde deprem bölgesine destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Zolan, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyorum” dedi.

Yaşanan deprem nedeniyle gelen can kaybı haberlerini büyük bir üzüntü ile takip etiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “En az zararla depremi atlatmasını temenni ettiğimiz Elazığ ve çevre iller için Kuşadası Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi de bebek bakım seti, battaniye, bot, mont ve ayakkabıdan oluşan ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra erzak hazırladı. Kamyona yüklenen yardımlar yola çıktı. Manisa Valiliği ise deprem bölgesine 4 bin 680 su geçirmez battaniye, bin 320 katlanabilir yatak sevki gerçekleştirdi. Aydın’dan da 5 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönderildi. Menemen Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü de; battaniye, kışlık termal kıyafetler, çocuk bezi, çocuk maması, kuru gıda gibi malzemeler toplayıp Elazığ halkına soğuk kış günlerinde destek amaçlı yardım gönderecek.

Yardım kampanyaları

Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras ise, halkın afet bölgesine ulaştırmak istediği temel ihtiyaç malzemelerini toplamak üzere yardım noktaları oluşturduklarını açıkladı. Yardımda bulunmak isteyenlerin, malzemeleri bugün saat 18.00’e kadar Belediye Binası önüne ya da zabıta noktalarına teslim edebileceğini belirten Aras, “Yardım araçları, yarın yola çıkacak. AKUT Bodrum ekibi de destek vermek için hazırlandı. Vatandaşın yarasını sarmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Turgutlu Kaymakamlığı ve Turgutlu Belediyesi de yardım kampanyası başlattı. Acil ihtiyaç olan battaniye, yorgan ve çadırlar, eski belediye binasında bugün saat 17.00’ye kadar toplanacak. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yardımsever halkımızla birlikte depremin açtığı yaraları en kısa sürede saracağız” diye konuştu.

KÜÇÜK KULÜP’TEN ÇAĞRI

Küçük Kulüp Derneği, Elazığ depreminde yaşanan mağduriyetleri gidermek için yardım kampanyası başlattı. Dernek Başkanı Emre Sarıgedik, “Giyim ve bebek bezi gibi ihtiyaçlar, pazartesi saat 15.00’e kadar kulübümüzde toplanacak” dedi.

Evi hasar görene maddi yardım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası evleri hasar gören vatandaşla bir araya geldi. İlk ziyaretinde Karabörklü Mahallesi’nde vatandaştan son durum hakkında bilgi alan Kurum, daha sonra Selcikli’ye geçti. Ardından Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi’nde halkla bir araya geldi. Bakan Kurum, Akhisar temaslarını Gökçeahmet ve Musalar mahalleleri ziyaretiyle tamamladı.

2 bin 500 binanın incelendiğini belirten Bakan Kurum, “Ağır hasarlı binalarımızın yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Bu binalarda yaşayan vatandaşı valilikler ve kaymakamlıklarımızın eliyle misafirhane ve otellerde ağırlayacağız. Pazartesi günü itibarıyle de vatandaşın kaymakamlığa bildireceği hesaplara valilik kanalıyla yardım ödenekleri yatırılacak” diye konuştu.