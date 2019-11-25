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    26.11.2019 - 00:07 | | İZMİR DHA

    Ege farkı

    Ege farkı

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yeni bir başarıya imza attı, robotik cerrahiyle gerçekleştirdiği operasyonların sayısı bini buldu. Hastane bölgemizdeki sağlık kurumları arasında ilk sırada yer aldı.

    EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, robotik cerrahiyle gerçekleştirilen operasyonların sayısı bine ulaştı. Robotik cerrahide bininci operasyon, düzenlenen organizasyonla kutlandı.

    Etkinliğe EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Başhekim Prof. Dr. Tuncay Göksel, dekan ve başhekim yardımcıları, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

    ‘Mutluyuz’

    Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi’nin robotik cerrahideki başarısının tesadüf olmadığını ifade etti, şunları söyledi:

    “Sağlık hizmetimizi çağın modern koşullarına uygun bir şekilde vermeye özen gösteriyoruz.

    Robotik cerrahi de insanımıza verdiğimiz üst düzey sağlık hizmetinin bir parçası. Yüzlerce insanımızın bu hizmetten yararlanması bizleri mutlu etti. İlerleyen dönemde tedavi hizmetinin artarak devam etmesi için elimizden geleni yapacağız.

    Ayrıca üniversitemizin robotik cerrahide ulusal ve uluslararası bir eğitim merkezi olması konusunda da çalışacağız. Cerrahlarımız, bu alandaki tecrübelerini diğer meslektaşları ile paylaşacak.”

    İLKİ 2012’DE

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde robotik cerrahiyle ilk vaka Jinekoloji Kliniği’nde Prof. Dr. Fatih Şendağ tarafından 2012 yılında gerçekleştirildi. Genel Cerrah Prof. Dr. Özer Makay, Avrupa’da ikinci, Türkiye’de ilk defa robotik izsiz tiroidektomi ameliyatı gerçekleştirerek hastanenin başarısını uluslararası alana taşıdı.

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