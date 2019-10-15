Ege için işbirliği

İzmir Başkanlar Kurulu’nun ekim ayı toplantısında, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nın (EGEV) ‘Bölgesel Kalkınma Stratejisi’ne destek geldi. Ege’nin ekonomik kalkınmada lokomotif güç olabilecek potansiyeli barındırdığına vurgu yapan İzmir Başkanlar Kurulu, bölgesel kalkınma için Ege illeri ile iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

10 ilden katılım

EGEV bünyesinde bulunan 10 Ege ilinin bölgesel kalkınma stratejisini benimsediğini ve Ege Ekonomik Forumu’na tüm bu illerin belediye başkanlarının katılım göstereceğini belirten EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, “Sanayi, ticaret, turizm, limanlar, enerji, yenilenebilir enerji ve tarım ile Ege müthiş bir güç, büyük bir potansiyeli bağrında saklıyor. Kalkınmanın lokomotifi olabileceğini merkezi hükümete göstermek istiyoruz. Bu gücü harekete geçirmek için Ege’nin bu 10 ilinin tüm sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve odaları ile güç birliği yapma kararı aldık. Ege Ekonomik Forumu’nda da bu güç birliğimizi göstererek hem merkezi hükümetin hem yerel yönetimin bu anlamda desteğini isteyeceğiz” diye konuştu.