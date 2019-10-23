Ege, ilk 10’un içinde yer aldı

Gurur tablosu

Ege’nin, devlet üniversiteleri arasındaki sıralaması ise değişmedi. Ege Üniversitesi’ni daha iyi yerlere taşımak için çalışmalara devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “URAP Sıralama, akademik çalışanından idari çalışanına, öğrencisinden yöneticisine tüm Ege Üniversitesi Ailesi’nin çalışmalarının sonucudur. Bu başarılarla gururlanıyoruz ama bu sadece bizim daha çok çalışmak için motivasyon kaynağımız olur. Başarımızı daha yukarılara taşımak için dur durak bilmeden çalışmalarımızı ‘en iyisi’ olana kadar sürdüreceğiz” dedi.