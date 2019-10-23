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    HaberlerEgeEge, ilk 10’un içinde yer aldı
    23.10.2019 - 00:34 |

    Ege, ilk 10’un içinde yer aldı

    Türkiye’de lisans mezunu veren 166 üniversitenin akademik performansının sıralandığı, ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından hazırlanan 2019-2020 sıralamasında Ege Üniversitesi, tüm üniversiteler arasında 8’inci sırada yer aldı, geçen yıl bulunduğu sıradan bir basamak yükseldi. EÜ, ‘Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler’ sıralamasında da 5. sırada yer aldı.

    Ege, ilk 10’un içinde yer aldı

    Gurur tablosu

    Ege’nin, devlet üniversiteleri arasındaki sıralaması ise değişmedi. Ege Üniversitesi’ni daha iyi yerlere taşımak için çalışmalara devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “URAP Sıralama, akademik çalışanından idari çalışanına, öğrencisinden yöneticisine tüm Ege Üniversitesi Ailesi’nin çalışmalarının sonucudur. Bu başarılarla gururlanıyoruz ama bu sadece bizim daha çok çalışmak için motivasyon kaynağımız olur. Başarımızı daha yukarılara taşımak için dur durak bilmeden çalışmalarımızı ‘en iyisi’ olana kadar sürdüreceğiz” dedi.

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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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