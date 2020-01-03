Ege illeri fark yarattı

Çalışma hayatı, sanayileşme, altyapı, ulaşım ve nüfus yoğunluğu gibi birçok yükü sırtlayan ve Türkiye’nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üçüncüsü hazırlanan “İller Arası Rekabet Endeksi” açıklandı. İÜ Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, yapılan geniş bir araştırmayla demografik yapıdan eğitime, sağlıktan sosyal yaşama, ekonomik ve sektörel yapıdan altyapı ve ulaşıma, inovasyondan girişimciliğe toplam 266 gösterge için toplanan verilerin kullanılarak rekabete dayalı ana ve alt endekslerin hesaplandığını söyledi.



Bir iyi bir kötü



İstanbul, Ankara ve İzmir’in, 2009 ve 2014 verilerinde olduğu gibi yine rekabet sıralamasında zirvede yer aldığını belirten Şeker, “Aydın ve Tekirdağ, önceki dönemlere göre rekabetçi gücünü artırarak ilk 10 il arasına girdi. Önceki dönemlerde ilk 10’da yer alan Muğla bu yıl 11’inci sırada yer aldı” dedi. Şeker, “Demografik yapı, sağlık, sosyal yaşam, makroekonomi, finansal piyasalar, girişimcilik ve teknolojik altyapıda İstanbul, Ankara, İzmir lider şehirler olarak yer aldı. Ulaşımda İstanbul, İzmir ve Balıkesir öne çıktı. Eğitimde Denizli, Edirne ve Ankara, turizmde İstanbul ve Muğla ilk sıralarda yer aldı. Dış ticarette İstanbul, İzmir ve Bursa dikkat çekti” diye konuştu. Şeker ayrıca, Antalya, Çanakkale, İzmir, Denizli ve Tekirdağ’da kadınların yüzde 98’inin okuryazar olduğunu ifade etti.



9.5 yılda 683 milyon

İzmir’de 30 Ağustos 2010’da hizmete giren İZBAN’ın, 9.5 yıllık süreçte taşıdığı toplam yolcu sayısı 683 milyon oldu. Hat uzunluğunu 80 kilometreden 136 kilometreye kadar çıkaran İZBAN, bu rakamlarla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en hızlı büyüyen raylı sistemlerinden biri oldu. İZBAN, 2019 yılında en fazla yolcuyu ekim ayında taşırken, 8 milyon kişi istasyonlara giriş yaptı. Her gün ortalama 235 sefer yapan İZBAN trenleri, yılı 6 milyon kilometre mesafe kat ederek noktaladı. Bir anlamda trenler, 40 bin kilometre olan dünyanın çevresini tam 120 kez dönmüş oldu.