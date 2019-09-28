28.09.2019 - 03:19 | | EGE AJANS
‘Ege, kalpte Avrupa’nın ilk 5’inde’
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi; hastalar ile doktorlar bir araya geldi.
Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülkemizde özellikle sağlıksız beslenme, tütün kullanımı ve hareketsiz yaşam nedeniyle kalp hastalıklarının görülme oranı artıyor” dedi.
‘İlk 5’teyiz’
Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi kliniklerinde başarılara imza atıldığını belirten Rektör Budak, Tüm Avrupa’da takdir görüyoruz. Fakültemizdeki merkez, Avrupa’nın ilk 5 merkezi içerisinde.”
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.