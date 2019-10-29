Ege kırmızıya büründü

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak’ta önceki akşam fener alaylarıyla başlayan kutlamalar çerçevesinde, dün Türk bayraklarıyla yola koyulan vatandaşlar, kent meydanlarındaki törenlerde buluştu; hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’ında şehit olanlar anısına saygı duruşunda bulundu. Bağımzı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında canını feda edenleri minnetle andı. Gün boyu süren etkinliklerde devleti vali ve kaymakamlar temsil etti. Belediye başkanları ve askeri erkan da halkı selamladı.





KUŞADASI



Etkinlekler akşam saatlerinde konserlerle ve havai fişek gösterileriyle sona erdi. Belediyelerin resepsiyonları da cumuriyetin ilk yıllarındaki heyecanı yeniden yaşattı.



AKHİSAR



‘Yaşasın Cumhuriyet’



Manisa’nın Akhisar ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayraımı’nın 96. kutlama yıldönümü etkinlikleri, Milli Egemenlik Meydanı’nda başladı. Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Cumhuriyeti bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına teşekkürlerimizi sunuyor, onları saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.



Saruhanlı esnafına Türk Bayrağı



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Saruhanlı Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki esnafa Atatürklü Türk Bayrağı dağıttı. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Cumhuriyet’e sahip çıkmak demokrasiye, özgürlüğe ve kardeşliğe sahip çıkmak. Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu ülke için can veren şehitlerimizi ve gazi olan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum. Cumhuriyet coşkusunu yüreğinde yaşayan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.



İnancın abidesi



Uşak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümünde özel bir konser düzenledi. Konser öncesin konuşan Başkan Mehmet Çakın, “Cumhuriyet, Türk milleti açısından zafere inancı simgeleyen bir abide, kararlılık ve gözü karalıkla al bayrağı göklere çekmek demek. Ülkemize tam bağımsızlığı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz” dedi. Düzenledikleri kültür-sanat faaliyetlerine de değinen Çakın, “Uşak’ın betonla imarla değil kültür, sanat ve bilimle anılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.









Atatürk Kültür Merkezi’ndeki etkinlik yoğun ilgi gördü, konuklar sahneye taştı. Uşak Belediyesi Oda Orkestrası, Ulu Önder Atatürk’ün de sevdiği şarkılardan oluşan 13 parça seslendirdi. Konuklar orkestrayı uzun süre ayakta alkışladı.



‘Bizi biz yapan tarihi gün’



Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yayımladığı 29 Ekim mesajında, şanlı milletin mücadelesiyle bağımsızlığa ulaşıldığını kaydetti, “Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür” dedi.