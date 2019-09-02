Ege lezzetleri için güç birliği

Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Karşıyaka Belediyesi’nin kuracağı gastronomi akademisine destek verecek. Belediye de pastacılık kursu için yer tahsis edecek.

Türkiye Lokantacılar Federasyonu ve İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Aykut Yenice, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, Lokantacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Soner Şahin ve Federasyon Basın Sorumlusu İbrahim Akbulut ile birlikte Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti.

‘Daha çok tanınmalı’

27-29 Eylül günlerinde Kültürpark alanında gerçekleştirecekleri Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamüller Festivali-Pastart İzmir hakkında bilgi veren Yenice, festival kapsamında yapılacak ve fuarın etrafını dönecek 3 bin metrelik pasta ile dünya rekoru kıracaklarını söyledi. Yenice, federasyon olarak Karşıyaka Belediyesi ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Gastronomi alanında bir süredir çalıştıklarını ve akademi kurma hazırlıklarının devam ettiğini belirten Başkanı Tugay ise, “Kuracağımız akademi ile Egemizin zengin mutfağının tanınmasını istiyoruz. Bize bu konuda destek verirseniz çok mutlu oluruz” diye konuştu. Esen de Karşıyaka’da kadınlara yönelik bir pastacılık kursu açabileceklerini dile getirdi, Başkan Tugay’dan kurs alanı sağlamalarını istedi. Yer ihtiyacını hemen karşılayabileceklerini ifade eden Başkan Tugay, “Özellikle kadınlarımızın bu kurslara ilgi göstereceğine inanıyorum” dedi.