Ege Patoloji’ye yeni laboratuvar

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’na çağın gereksinimlerine uygun, Sağlık Bakanlığı’nın kalite ve verimlilik değerlendirmelerinden tam puan alan laboratuvar kazandırıldı. İlk kez uygulanan ve özel sektörün işbirliğinde 15 milyon lira bütçeyle yenilenen laboratuvarda dünya standartlarında hizmet verileceği bildirildi. Tesisin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Yakın zamanda dijital patoloji laboratuvar altyapısına geçmeyi planlıyoruz. Teşhis ve tanıyı elektronik ortamda uluslararası arenada ya da bilim insanları düzeyinde platformlarda paylaşıp birlikte en doğru kararı vermek adına ciddi bir platform oluşturmayı planlıyoruz” dedi. l DHA