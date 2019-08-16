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    HaberlerEgeEge Su Ürünleri ilk tercih oldu
    16.08.2019 - 00:34

    Ege Su Ürünleri ilk tercih oldu

    Ege Su Ürünleri ilk tercih oldu

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirmelerde, Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Türkiye’deki 12 su ürünleri fakültesi arasında adaylar öncelikli olarak Ege Üniversitesi’ni tercih etti. Sonucun sevindirici olduğunu belirten EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, “Ülkemizde su ürünleri sektörü her geçen gün yükselen bir ivme ile gelişiyor. Donanımlı su ürünleri mühendislerini yetiştirmek görevimiz” diye konuştu.

    AB projeleri

    Öğrencilere sağlanan imkanlardan da bahseden Sunlu, “Güz döneminin ilk aylarında 2 ve 3. sınıf öğrencileri için ve ikinci dönem gerçekleşen 4. sınıf opsiyon öğrencilerinin katıldığı ‘Deniz Uygulama Seferleri’nin yanında ders kapsamında bir çok tesis ve çiftlik ziyareti yapıyoruz. 8 AB ülkesinde bulunan 12 üniversite ile yaptığımız protokollerle öğrencilerimize lisans ve lisans üstü eğitimlerinde değişim programı imkanı sunuyoruz. Japonya, İspanya gibi ülkelerde burslu lisans üstü eğitim görmelerine de imkan tanıyoruz” dedi.

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