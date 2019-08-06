BİST98.673-1,01EURO6,290,69USD5,590,41ALTIN262,592,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeEge tarihine ışık tutan dergi
    06.08.2019 - 01:52

    Ege tarihine ışık tutan dergi

    Ege Üniversitesi’nin uluslararası hakemli dergilerinden İzmir Araştırmaları Dergisi, İzmir ve Ege Bölgesi başta olmak üzere Batı Anadolu genelinde; tarih, arkeoloji, coğrafya, çevre, ekonomi, spor ve sanat alanlarında yapılan bilimsel çalışmaları bir araya getiriyor.

    Ege tarihine ışık tutan dergi

    Derginin editörü ve İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, “İzmir ve hinterlandı ile ilgili yapılan pek çok araştırmanın da akademik dünyaya açılmasına aracılık ediyor” dedi.

    Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybettiKarabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) görev yapan Yücel Demirci (42) isimli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    Tozkoparan 29. Bölüm 2. Fragmanı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Akılalmaz olay! Evine tırmanarak girmeye çalışırke

    Akılalmaz olay! Evine tırmanarak girmeye çalışırke

    Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

    Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

    Çevreciler Kazdağları’nda maden arama faaliyetlerine tepki gösterdi

    Çevreciler Kazdağları’nda maden arama faaliyetlerine tepki gösterdi

    Taşla yaralandığı zannedildi ama gerçek şoke etti

    Taşla yaralandığı zannedildi ama gerçek şoke etti

    Sıradaki Haber