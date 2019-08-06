06.08.2019 - 01:52
Ege tarihine ışık tutan dergi
Ege Üniversitesi’nin uluslararası hakemli dergilerinden İzmir Araştırmaları Dergisi, İzmir ve Ege Bölgesi başta olmak üzere Batı Anadolu genelinde; tarih, arkeoloji, coğrafya, çevre, ekonomi, spor ve sanat alanlarında yapılan bilimsel çalışmaları bir araya getiriyor.
Derginin editörü ve İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, “İzmir ve hinterlandı ile ilgili yapılan pek çok araştırmanın da akademik dünyaya açılmasına aracılık ediyor” dedi.
Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybettiKarabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) görev yapan Yücel Demirci (42) isimli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.