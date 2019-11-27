Ege tek yürek

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği arasında ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi’ faaliyetlerinin yürütülmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Önemli bir günde önemli bir imza atacaklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Şiddet, toplumsal dışlanma, iş hayatında, siyasette kadının ötekileştirilmesi, yaşamda kadının rolünün hep az tutulması çok ciddi problemlere yol açıyor. Çünkü toplumun mayasını kadınlar yapıyor” dedi.



Cinsiyet eşitliği



Bodrum Belediyesi olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliğini kurduklarını kaydeden Başkan Aras, “Bodrum’u çocuğa, kadına, sahipsiz hayvana, herkese karşı şiddetsiz bir kent haline getirmeliyiz” diye konuştu. Atacağı her adımda, imzasını attığı protokollere uygun davranacağını taahhüt eden Başkan Aras, “Belediyemizde iki kadın başkan yardımcımız ve birçok kadın çalışanımız var. Fen İşleri Müdürümüz bir kadın mühendis. Birçok konumda kadın yöneticilerle çalışıyoruz ve ben çok memnunum bu konuda. Çünkü kadınlar hiç bir işi eksik bırakmaz” ifadesini kullandı.



Doğan söz verdi







25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği kapsamında Merkezefendi Belediyesi önünde farkındalık yaratmak amacıyla, Belediye Başkanı Şeniz Doğan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar erkek şiddeti sonucunda hayatını kaybeden kadınlar için notlar yazdı. Başkan Doğan, “Evde, işte, sokakta şiddete hayır. Bir kadın belediye başkanı olarak söz veriyorum. Kadınlarımızın daha mutlu, huzurlu, özgür ve ekonomik anlamda bağımsız bir hayat sürdürebilmesi için var gücümle çalışacağım” yazılı notunu panoya astı.



Menemenliler ‘hayır’ dedi!



Menemen’de, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapıldı. Başkan Serdar Aksoy’un da katıldığı etkinlikte, kadına şiddetin ortadan kaldırılması ve İstanbul sözleşmesinin uygulanması çağrısı yapıldı.