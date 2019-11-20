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    HaberlerEge HaberleriEge Teknopark’ın ilk ödülü Bakan Varank’tan
    20.11.2019 - 01:51 |

    Ege Teknopark’ın ilk ödülü Bakan Varank’tan

    Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü’nün yüzde 100 hisse sahibi olduğu Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi “7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri” ödül töreninde “Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Arasında En Hızlı Büyüme Kaydeden 2. Teknopark” ödülüne layık görüldü.

    Ege Teknopark’ın ilk ödülü Bakan Varank’tan

    EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Ege-Teknopark yönetimi, ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.

    Amaç, ülkeye katkı

    Ege-Teknopark’ın ilk ödülünü aldığını dile belirten Rektör Budak, “Yaşam bilimleri ve sağlık temasında öncelikli olarak faaliyetlerini sürdüren Ege-Teknopark, yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış durumda. Yönetim olarak, teknoparkımız bünyesinde faaliyet gösteren firmaların yaptığı Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının daha görünür olması, üniversite- sanayi işbirliği anlamında somut ürünlere dönüşmesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Geliştirilen ürünlerin ülke ekonomisine katkı sağlamasına büyük önem veriyoruz” dedi.

    Ege Üniversitesinin her alanda önemli bir atılım içinde olduğunu kaydeden Bakan Varank, Rektör Budak’ı tebrik etti.

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