Ege Teknopark’ın ilk ödülü Bakan Varank’tan

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Ege-Teknopark yönetimi, ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.



Amaç, ülkeye katkı



Ege-Teknopark’ın ilk ödülünü aldığını dile belirten Rektör Budak, “Yaşam bilimleri ve sağlık temasında öncelikli olarak faaliyetlerini sürdüren Ege-Teknopark, yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış durumda. Yönetim olarak, teknoparkımız bünyesinde faaliyet gösteren firmaların yaptığı Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının daha görünür olması, üniversite- sanayi işbirliği anlamında somut ürünlere dönüşmesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Geliştirilen ürünlerin ülke ekonomisine katkı sağlamasına büyük önem veriyoruz” dedi.



Ege Üniversitesinin her alanda önemli bir atılım içinde olduğunu kaydeden Bakan Varank, Rektör Budak’ı tebrik etti.