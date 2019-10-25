Ege Üniversitesi akademik yılı açtı

Ege Üniversitesi, 2019-2020 Akademik Yılı’nı açtı. Program, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Budak, “64 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden biri olarak, eğitim-öğretim ve araştırmada öncü bir konumdayız” dedi.Ege Üniversitesi, 2019-2020 Akademik Yılı’nı açtı. Program, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Budak, “64 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden biri olarak, eğitim-öğretim ve araştırmada öncü bir konumdayız” dedi.İlk ders Yıldırım’danAkademik yılın il dersini, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kampus Kültür Merkezi’nde AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım verdi. Yıldırım, dünyada sanal gerçeklik, yapay zekâ, kodlama, robotik, süper bilgisayarlar dönemi yaşandığını belirtti, “Gelişmiş ülkelerin birçoğunda gençlere melek yatırımcı sermayesi, ar-ge araştırmaları için büyük fonlar ayırılıyor. Burada sizlerle beraber olmanın verdiği onuru yaşarken Ege Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, ürün geliştirmede, girişimci çıkarma konusunda elde ettiği başarılardan dolayı bir kez daha gurur duyuyorum. Akıl terine daha fazla yatırım yapmalıyız” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da “Ülkemizin hedefleri doğrultusunda bilimsel çalışmalara ve araştırmalara ağırlık vermemiz gerekiyor. Üniversitede ürettiğimiz bilgiyi, ürün ve hizmete dönüştürecek olan üniversite-sanayi ve özel sektör işbirliğini önemsiyoruz” vurgusunu yaptı. Başarıya ödülEge Üniversitesi’ni en yüksek puanla kazanan öğrencilere ödül verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji alanında ‘Enerji Akademi Ödülü’ alan EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Ertan Ela’ya ve YÖK tarafından ‘Yılın Doktora Tezi Ödülü’ ile ilaç ve eczacılık sektöründe araştırma alanında ‘Altın Havan’ ödülü alan Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Ballar Kırmızıbayrak’a Binali Yıldırım tarafından ödül verildi.Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu Artistik Cimnastik Milli Takım sporcusu İbrahim Çolak da Binali Yıldırım’dan ödül aldı.