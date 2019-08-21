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    HaberlerEgeEge Üniversitesi’ne 246 sporcu geldi!
    21.08.2019 - 07:50

    Ege Üniversitesi’ne 246 sporcu geldi!

    Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavları sona erdi, geçen yıl 803 öğrenci adayının başvurduğu sınavlara bu yıl bin 751 kişi başvurdu.

    Ege Üniversitesi’ne 246 sporcu geldi!

    Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavları sona erdi, geçen yıl 803 öğrenci adayının başvurduğu sınavlara bu yıl bin 751 kişi başvurdu. Toplam 5 programa girmek için ter döken öğrenci adaylarından 48’i milli sporcu olmak üzere, 246’sı Ege Üniversitesi’nin bir parçası oldu. Spor Bilimleri Fakültesi, eğitim faaliyetlerini toplam 64 bin 485 metrekare kapalı ve açık spor tesisinde sürdürüyor.

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