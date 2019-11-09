Ege Üniversitesi’ne bir eser daha

Hayırsever işadamı Bilal Saygılı’nın, Ege Üniversitesi’nin kuzey sınırında yaptırdığı cami tamamlandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan ile camide incelemelerde bulunan Saygılı, “Yaklaşık 30 milyon liraya mal olan Bilal Saygılı Camii; alt katındaki konferans salonu, aşevi ve diğer üniteleriyle bir külliye mahiyetine haiz olup bulunduğu bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede inşa edildi” dedi.

Aşevinde 200 üniversite öğrencisine her gün iki öğün yemek vermeyi planladıklarını söyleyen Saygılı, “Eserin kapasitesi kapalı mekân itibariyle 3 bin açık mekânlarla 7 bin kişilik; 400 kişi kapasiteli konferans salonumuzda, mini bir sinema salonu ve modern bir ses sistemi bulunuyor. Açıldığında burayı ülkemizden ve yurtdışından bilim adamları, yazarlar ve sanatçılarla tam bir ilim, irfan yuvası haline getireceğiz” diye konuştu.