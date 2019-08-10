‘Ege Uygarlıklar Müzesi açılmalı’

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, verilen sözlerin tutulmasını istedi. 2017 yılında ihalesi yapılan ve Şubat 2019’da da açılacağı söylenen Ege Uygarlıkları Müzesi’yle ilgili hala somut bir adım atılmadığını belirten Sertel, “İzmir, ülkenin en çok arkeolojik eser sayısına sahip il. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan gecikmenin nedenlerini açıklamasını istiyorum” ifadesini kullandı.