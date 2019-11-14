‘Ege Uygarlıkları Müzesi yapılacak’

İzmir’le ilgili konuların takipçisi olduğunu belirten Sertel, “Ege Uygarlıkları Müzesi’nin bitiş tarihi 4 Şubat 2019 olarak açıklanmıştı. 24 Mayıs 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da aynı söz dile getirilmişti. Biz de Bakan Ersoy’a ‘Müzeyi ne zaman bitireceksiniz?’ diye sorduk. Yanıtta ödenekler nispetinde çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bahse konu çalışmaların en kısa sürede bitmesi için takipçisiyiz” dedi.