‘Ege Uygarlıkları Müzesi yapılacak’

İzmir’le ilgili konuların takipçisi olduğunu belirten Sertel, “Ege Uygarlıkları Müzesi’nin bitiş tarihi 4 Şubat 2019 olarak açıklanmıştı. 24 Mayıs 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da aynı söz dile getirilmişti. Biz de Bakan Ersoy’a ‘Müzeyi ne zaman bitireceksiniz?’ diye sorduk. Yanıtta ödenekler nispetinde çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bahse konu çalışmaların en kısa sürede bitmesi için takipçisiyiz” dedi.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.