Ege yeşilleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ‘Geleceğe nefes ol’ kampanyası kapsamında Aydın’da 17 ilçede ve 34 noktada 100 bin fidan toprakla buluşturuldu. Efeler ilçesi kırsal Ovaeymir Mahallesi’ndeki fidan dikim noktasında yapılan törende 44 dekar alanda 3 bin fidan dikildi. Etkinliğe katılan Vali Yavuz Selim Köşger, “Ormanlarından bir dal kesenin başını keserim diyen bir ecdadın torunlarıyız. Ağaca verdiğimiz önemi tüm dünya biliyor. 100 bin fidanı Aydın’da toprakla buluşturuyoruz. Gençler size emanet edeceğimiz ülke bu şekildedir. Siz bu noktadan daha ileriye taşıyacaksınız” dedi.

Can suyu gençlerden



Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi’nde ise fidan dikme etkinliği düzenlendi. Genci yaşlısı yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törende, 9 bin kızılçam, 1000 ceviz, 1500 zeytin, 3 bin 300 adaçayı, 2 bin lavanta, 1000 kekik, 500 erguvan, 50 de mazı olmak üzere toplam 18 bin 350 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte anaokulu öğrencileri de fidan dikip, can suyu verdi. İl genelinde 50 farklı noktada 200 bin fidan dikiminin yapıldığı belirtildi. Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.



Kınık’ta 80 bin fidan toprakla buluşturuldu



İZMİR’in Kınık ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gerçekleştirilen etkinlikte, toplam 80 bin fidan toprakla buluşturuldu. Cumalı Mahallesi Çakmak mevkisindeki ağaçlandırma sahasında fidan dikimine, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile Kınık Başkanı Sadık Doğruer de katıldı. 80 bin fidan toprakla buluşturulup, can suyu verildi.



‘Milas Organize örnek olacak’



Milas Organize Sanayi Bölgesi’nde de fidan dikimi yapıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer, Milas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer’in de katıldığı etkinlikte, fidanlar toprakla buluştu. Özer, Milas OSB’nin yeşil alanlarıyla da örnek olacağını belirtti.



Kuşadası’ndan geleceğe nefes



Türkiye genelinde başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Ömer Günel’in de katılımıyla Kirazlı Mahallesi Tekke Mevkii’ne 9 bin Karaselvi ve Mazı fidanı dikildi. Başkan Ömer Günel, “Bu çalışma gelecek nesillere büyük miras olacak” diye konuştu.



Başkandan çağrı

“Geleceğe Nefes” sloganıyla saat 11.11’de başlatılan fidan dikimi etkinliği, 7 Ağustos günü Bodrum’un Mumcular Mahallesi Bayır Mevki’inde yanan ormanlık alanda gerçekleştirildi. Milas Orman İşletme Müdürlüğü ile Bodrum Orman İşletme Şefliği’nin 72 hektarlık yanan alanda hazırladığı noktalar fidanla buluşturuldu. Başkan Ahmet Aras, yaklaşık 5 bin öğrenciyle birlikte 20 bine yakın fidan dikti. Aras, “Herkesin Bodrum için bir fidan dikmesini bekliyoruz” dedi.



Bir destek de Akhisar’dan



Akhisar’da Çanakçı Mahallesi sınırları içinde Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü’nün belirlediği alanda kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle fidanlar toprakla buluşturuldu. Başkan Besim Dutlulu, “Akhisar’da tam 27 milyon ağaç diktik. Bunları dikmek kadar korumakta çok önemli” dedi.





Görevine, ağaç dikerek başladı



Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne atanan, mesleğinde birçok ilke imza atan Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Orhan Güngör, görevine fidan kampanyası kapsamında ağaç dikerek başladı. Op. Dr. Güngör, “Çeşme’deki amacım; hastaneyi, civardaki hiçbir hastaneye ihtiyaç duymayacak şekilde dizayn etmek. Eksik olan doktor ve yardımcı sağlık personeli eksiğini tamamlayacağım” dedi.



Öğrencilerle hobi bahçesi oluşturdu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal öğrencilerle birlikte Kuyumcu Abdullah Altınçubuk İlkokulu’nda bahçe düzenlemesi yaptı, ağaç dikti. Başkan Sandal, eğitim alanlarının bakım onarım çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.



İGC’den kente yeni bir orman









Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 11 milyon fidan dikim organizasyonuna İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri de katıldı, İGC adına oluşturulan ormanın fidanlarını dikti. Başkan Misket Dikmen, “Bin 500 fidanlı yeni bir ormanı İzmir’e kazandırmanın mutluluğu yaşıyoruz” dedi.