BİST103.153-0,38EURO6,35-0,04USD5,770,31ALTIN270,54-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriEge’de Cumhuriyet ve Atatürk günleri
    09.11.2019 - 02:08 |

    Ege’de Cumhuriyet ve Atatürk günleri

    Ege Üniversitesi’nde, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ncı yılı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yılı dolayısıyla “Dünya Lideri Atatürk” konulu konferans düzenlendi.

    Ege’de Cumhuriyet ve Atatürk günleri

    EÜ Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (EGEMM) hazırladığı Atatürk’ün hayatını konu alan ‘Son Sefer’ adlı sinevizyon gösterisiyle başlayan etkinlikte, Prof. Dr. Hasan Mert konuşmacı oldu. Prof. Dr. Mert, “Muhafazakar, ilerici, sağcı, solcu birçok insan vardır ama Atatürk hepimizindir. Bırakalım da Atatürk’ü herkes sevsin, bütün dünya sevsin” dedi.

    Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.
    daha fazla video için
    8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İndirim başladı! Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

    İndirim başladı! Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

    Sefirin Kızı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

    Sefirin Kızı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

    Black Friday indirimleri ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    Black Friday indirimleri ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

    Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

    Sıradaki Haber