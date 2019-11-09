09.11.2019 - 02:08 |
Ege’de Cumhuriyet ve Atatürk günleri
Ege Üniversitesi’nde, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ncı yılı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yılı dolayısıyla “Dünya Lideri Atatürk” konulu konferans düzenlendi.
EÜ Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (EGEMM) hazırladığı Atatürk’ün hayatını konu alan ‘Son Sefer’ adlı sinevizyon gösterisiyle başlayan etkinlikte, Prof. Dr. Hasan Mert konuşmacı oldu. Prof. Dr. Mert, “Muhafazakar, ilerici, sağcı, solcu birçok insan vardır ama Atatürk hepimizindir. Bırakalım da Atatürk’ü herkes sevsin, bütün dünya sevsin” dedi.
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