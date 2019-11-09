Ege’de Cumhuriyet ve Atatürk günleri

EÜ Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (EGEMM) hazırladığı Atatürk’ün hayatını konu alan ‘Son Sefer’ adlı sinevizyon gösterisiyle başlayan etkinlikte, Prof. Dr. Hasan Mert konuşmacı oldu. Prof. Dr. Mert, “Muhafazakar, ilerici, sağcı, solcu birçok insan vardır ama Atatürk hepimizindir. Bırakalım da Atatürk’ü herkes sevsin, bütün dünya sevsin” dedi.