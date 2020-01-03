Ege’de deve güreşi heyecanı

Geleneksel sporların yaşatılması için desteğini sürdüren Ödemiş Belediyesi’nin himayesinde 24’üncüsü gerçekleştirilecek Geleneksel Ödemiş Konaklı Deve Güreşleri Festivali’nde heyecan 5 Ocak Pazar günü yaşanacak.



Doğal tribünden izlenecek



Konaklı’daki deve güreşi alanında saat 10.00’dan itibaren başlayacak deve güreşlerinde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinden çok sayıda pehlivan deve sahaya inecek. Ege Bölgesi’nde kış mevsiminin önemli etkinliklerinden olan deve güreşleri, Konaklı Deve Güreşi Alanı çevresinde doğal tribün olan tepelerden izlenecek.



Tüm halk davetli



Aynı gün Bergama Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek Deve Güreşi Festivali’nde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelecek olan yaklaşık 100 pehlivan deve güreşecek. Güreşler öncesinde yarın İstiklal Meydanı’ndan başlayacak olan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı’nda Mehteran Konseri ile devam edecek. Ege Bölgesi’nin en köklü geleneklerinden biri olan Deve Güreşi Festivali’nin bu yıl da Bergama’da yapılacak olmasının, güreş tutkunları açısından önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “En güçlü develer Bergama Arenası’nda buluşacak. Bölgemizin en iddialı güreşlerine sahne olacak bu organizasyonumuza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.