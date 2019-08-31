Ege'de futbol ateşi

İkisi de kazanmak istiyor

Geride bıraktığımız 2 haftada galibiyet ile tanışamayan Göztepe, bugün evinde 2 haftada 2 galibiyet alarak Süper Lig’e hızlı giriş yapan Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak. Karşılaşma Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 21.45’de başlayacak. Ev sahibi Göztepe’de sakatlığı süren golcü Jerome dışında eksik bulunmazken, konuk Denizlispor’da ise tedavisi süren orta saha Mbamba İzmir’de forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 297, numaralı 189, kuzey kale arkası 27,5 ve misafir tribün 35 lira olarak satışa çıktı.

3 puan düellosu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda ederek 1. Lig’e düşen Akhisarspor, bugün evinde Altınordu’yu ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.45’de Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak. Bilet fiyatları kale arkası 10, maraton 20, kapalı 30, VIP 40, misafir tribün 25 lira olarak açıklandı. Ev sahibi Akhisar’da Bjarnason’un durumu belirsiz. Altınordu’da tedavileri süren forvet Fatih, orta saha oyuncusu Okan, stoper Enes ve sol bek Ali Mert forma giyemeyecek.

Altay siftah, Balıkesirspor seri peşinde

TFF 1. Lig’de Ümraniyespor’a yenilip geçen hafta İstanbulspor’la berabere kalan Altay bugün evinde Balıkesirspor’la puan mücadelesine çıkacak. İzmir Atatürk Stadı’nda Cihan Aydın’ın yöneteceği müsabaka saat 21.45’te başlayacak. Siyah beyazlılarda sakat orta saha Oğuzhan dışında eksik bulunmazken, karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün ve misafir tribün 15 lira olarak belirlendi. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Balıkesirspor’un iyi bir rakip olduğunu ancak sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Karafırtınalar, “Taraftarımızın desteği ile ilk galibiyetimize imza atacağız. Takımıma inanıyorum. İlk 2 haftada kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz” dedi. Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise, “Geçtiğimiz hafta kazandığımız 3 puanın devamını getireceğiz” dedi.