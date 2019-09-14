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    HaberlerEgeEge’de kırsal kalkınma atağı
    14.09.2019 - 03:30 |

    Ege’de kırsal kalkınma atağı

    İzmir ve Muğla’da belediyeler üreticiye el uzattı. Seferihisar’da Akdeniz Meyve Sineği tuzağı Menteşe’de ise kadınlara kıl keçisi dağıtılıyor

    Ege’de kırsal kalkınma atağı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, narenciye üreticisinin “Akdeniz Meyve Sineği” sorununa el attı. Kimyasal kullanmadan hazrılanan feromon tuzakları, pilot bölge seçilen Seferihisar’ın Sığacak Mahallesi’nde dağıtıldı. 120 gün etkisi olan tuzak hasada kadar ağaçlarda asılı kalıyor ve meyveleri koruyor.

    Verimli ve güvenilir gıda üretimini sağlamak, üreticinin gelirini artırmak amacıyla çalıştıklarını Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay, uygulamanın yaygınlaştırılacağını ifade etti.

    iki dişi bir erkek

    Tarımsal üretime, yerel tohuma, üretimde yenilikçi, bilimsel çalışmalara, kooperatiflerle işbirliğine ve özellikle kadınların üretime katılmasına büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi de Kıl Keçisi projesiyle kadınların üretime katılmasını aynı zamanda ev ekonomilerine de katkı sağlamalarını amaçlıyor. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerden şartları yerine getirenlere 2 dişi bir erkek kıl keçisi verilecek.

    Muğla’nın verimli topraklarında tekrar tarımsal üretimin, hayvancılığın yaygınlaşacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı  Osman Gürün, “Evine, toprağına, otlağına, hayvanına fedakarlığı ile sahip çıkan kadınlarımızla projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

     

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