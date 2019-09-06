06.09.2019 - 02:00
Ege’de uzaya yolculuk başlıyor
Ege Üniversitesi(EÜ) Rektörlüğü ve Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle ‘Gökyüzü Gözlem Kampı’ düzenleniyor. Türkiye’de astronomi alanında yapılan yılın en kapsamlı etkinliği olma özelliğine sahip kamp, 400 kişiyi ağırlayacak. 7-8 Eylül günleri arasında düzenlenecek programda, katılımcılar birçok gökyüzü faaliyetlerini yakından izleyebilecek, atölye çalışmalarına katılabilecek. Dileyen katılımcılar, çadırlarını Gözlemevi alanında kurabilecek.
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.