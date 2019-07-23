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    HaberlerEgeEge’de yazlık fiyatları uçtu!
    23.07.2019 - 02:16

    Ege’de yazlık fiyatları uçtu!

    Ege’de yazlık fiyatları uçtu!

    İnternette yayın yapan bir gayrimenkul değerleme platformunun analizlerine göre Ege Bölgesin’de son dört yılda yazlık konut fiyatlarında en fazla artış Marmaris’te yaşandı. Türkiye genelindeyse en uygun fiyatlı yazlık konutların Ayvalık, Kuşadası ve Foça’da olduğu açıklandı.

    Fiyatlar Marmaris’te yüzde 93, Ayvalık’ta yüzde 90, Foça’da yüzde 88, Bodrum’da ise yüzde 84 arttı. Ayvalık’ta ortalama fiyat 336.050 lira, Kuşadası’nda 372.120 lira, Foça’da 373.000, Datça’da 416.765 lira, Marmaris’te 507.600 lira, Bodrum’da 805.680 lira, Çeşme’de ise 1.078.380 lira oldu.

    Kiralar da yükseldi

    Yazlık kiraları ise 988 lirayla 2.167 lira arasında değişiyor. Datça ve Ayvalık’ta ortalama kira 1000 lira; Kuşadası’nda 1200-1300 lira aralığında, Foça’da da1500 lira düzeyinde seyrediyor. Yazlık kiralarının en yüksek olduğu bölgeler ise sırasıyla Bodrum, Çeşme ve Marmaris oldu. Bodrum’da ortalama kira 2.167 lira, Çeşme’de 1.980 lira ve Marmaris’te 1.964 lira.

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