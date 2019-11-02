02.11.2019 - 02:26 |
Ege’den bir ilk daha
Türkiye’de ilk kez Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemofili hastalarına yönelik gen tedavisine başlanacak.
Uluslararası bir ilaç firmasının hemofili hastalarına yönelik geliştirdiği ve kandaki pıhtılaşmayı yeniden sağlayan gen tedavisine Türkiye’den sadece Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahil edildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.