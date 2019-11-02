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    HaberlerEgeEge’den bir ilk daha
    02.11.2019 - 02:26 |

    Ege’den bir ilk daha

    Türkiye’de ilk kez Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemofili hastalarına yönelik gen tedavisine başlanacak.

    Ege’den bir ilk daha

     Uluslararası bir ilaç firmasının hemofili hastalarına yönelik geliştirdiği ve kandaki pıhtılaşmayı yeniden sağlayan gen tedavisine Türkiye’den sadece Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahil edildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

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