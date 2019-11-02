Ege’den bir ilk daha

Uluslararası bir ilaç firmasının hemofili hastalarına yönelik geliştirdiği ve kandaki pıhtılaşmayı yeniden sağlayan gen tedavisine Türkiye’den sadece Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahil edildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.