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    HaberlerEge Haberleri Ege’den bir ilk uygulama daha
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    20.12.2019 - 00:05 |

    Ege’den bir ilk uygulama daha

    Ege’den bir ilk uygulama daha

    Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 1. sınıftan 6. sınıfa kadar sürecek ‘Temel ve Odaklanmış Ultrasonografi Uygulamaları Eğitimi’ni Tıp Fakültesi eğitim müfredatına aldı. Ultrason cihazları, derslerde kullanılmaya başlandı. Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, tıp eğitiminde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini söyledi, “Türkiye’de bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. Budak, ultrason cihazlarının neredeyse cep telefonu boyutuna indirgendiğini ve steteskobun yerini alabilecek hale geldiğini söyledi. l EGE AJANS

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