20.12.2019 - 00:05 |
Ege’den bir ilk uygulama daha
Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 1. sınıftan 6. sınıfa kadar sürecek ‘Temel ve Odaklanmış Ultrasonografi Uygulamaları Eğitimi’ni Tıp Fakültesi eğitim müfredatına aldı. Ultrason cihazları, derslerde kullanılmaya başlandı. Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, tıp eğitiminde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini söyledi, “Türkiye’de bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. Budak, ultrason cihazlarının neredeyse cep telefonu boyutuna indirgendiğini ve steteskobun yerini alabilecek hale geldiğini söyledi. l EGE AJANS
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.