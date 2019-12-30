Eden ile Baysal’ı ziyeret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hocamız ve öğrencimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi. Geliştirdikleri indeksin en önemli özelliğinin travma sonrası diş sert ve yumuşak dokularındaki hasarın kaydına olanak sağlaması olduğunu dile getiren Prof. Dr. Eden, “Acil durumda doğru teşhis ve kayıtların tutulması büyük önem taşıyor. Ayrıca tedavi planlamasında son derece etkili olan dişin gelişim durumunun da kaydı yapılıyor” diye konuştu.