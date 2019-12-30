30.12.2019 - 00:02 |
Ege’den dünya literatürüne...
Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Eden ile 4. sınıf öğrencisi Mehmet Baysal’ın geliştirdiği, travmatik dental yaralanmalarda, tedaviyi yönlendiren bilgilerin kaydedildiği proje “Eden Baysal Dental Travma İndeksi” adıyla dünya literatürüne girdi.
Eden ile Baysal’ı ziyeret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hocamız ve öğrencimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi. Geliştirdikleri indeksin en önemli özelliğinin travma sonrası diş sert ve yumuşak dokularındaki hasarın kaydına olanak sağlaması olduğunu dile getiren Prof. Dr. Eden, “Acil durumda doğru teşhis ve kayıtların tutulması büyük önem taşıyor. Ayrıca tedavi planlamasında son derece etkili olan dişin gelişim durumunun da kaydı yapılıyor” diye konuştu.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.