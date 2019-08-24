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    HaberlerEgeEge’den örnek model
    24.08.2019 - 07:50

    Ege’den örnek model

    Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite-sanayi işbirliğinde önemli bir adım atıyor.

    Ege’den örnek model

    Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite-sanayi işbirliğinde önemli bir adım atıyor. Türkiye’de ilk kez sanayicilerin Egeli akademisyenlerle işbirliğinde geliştirecekleri projelerin yüzde 75’ine kadar destek sağlayacağını dile getiren Rektör Budak, “Ülkemizin yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda, İzmir ve bölge sanayinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, sanayicilerimizin akademisyenlerimizle ortaklaşa yürütecekleri bir proje destek türü geliştirdik” diye konuştu.
    Prof. Dr. Budak’ın talimatıyla Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) tarafından geliştirilen proje kapsamında, sanayicilerin Egeli akademisyenlerle işbirliğinde geliştirecekleri projelerin yüzde 75’ine kadar üniversitenin özkaynaklarından destek sağlanacak.

    ‘Ürüne dönüşecek’

    Rektör Budak, “Sanayiden gelen talepler, akademisyenlerin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek ortak projelerle hızlı bir şekilde ürüne dönüşebilecek. Bu destek kapsamında, BAP Uygulama Esasları doğrultusunda proje partneri olan sanayi kuruluşunun cihaz, sarf ve analiz giderlerinin maksimum yüzde 75’i desteklenecek” diye konuştu.

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