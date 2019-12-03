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    HaberlerEge Haberleri Ege’den Singapur’a ticaret köprüsü
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    03.12.2019 - 00:02 |

    Ege’den Singapur’a ticaret köprüsü

    Ege’den Singapur’a ticaret köprüsü

    Ege İhracatçı Birlikleri, 25-28 Kasım günlerinde düzenlediği Singapur Sektörel Ticaret Heyeti Programı’ndan güzel aberlerle döndü. 15 Türk ihracatçı firma Singapur ithalat pazarından pay almak için temaslar gerçekleştirdi. Heyet, Singapur Büyükelçisi Murat Lütem ve Ticaret Müşaviri Müge Dağlı Durukan’ı da ziyaret etti. Lütem, Türkiye ile Singapur arasındaki ticaretin artırılması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

    50 firmayla görüşme

    Türkiye’nin 2018 yılında Singapur’a 26 milyon dolar gıda ürünleri ihracatı yaptığını ifade eden Singapur Gıda Ticaret Heyeti Programına katılan Türkiye Su Ürünleri Sektörü Kurulu Başkanı ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, “50 Singapurlu firmayla ikili görüşme gerçekleştirdik. Singapur’da kişi başı gelir düzeyinin 52 bin dolar ve premium ürünler tercih edilen bir pazar var. Singapur küçük bir ülke olmakla birlikte Uzakdoğuya ihracatın artırılması için bir geçiş ülkesi” diye konuştu.

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