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    HaberlerEgeEge’den üniversite adaylarına destek
    19.07.2019 - 07:50| EGE AJANS

    Ege’den üniversite adaylarına destek

    Ege’den üniversite adaylarına destek

    Ege Üniversitesi (EÜ) üniversite tercih aşamasındaki gençleri doğru yönlendirmek amacıyla 23-24 Temmuz günlerinde ‘Ege Üniversitesi 11. Tercih Günleri’ni düzenliyor. 08.30- 16.30 saatleri arasında EÜ Merkez Kütüphane’de yapılacak olan programla, hem aday öğrencilerin hem de ailelerin doğru karar vermelerine yardımcı olunacak. Üniversiteye tercih yapmak için gelecek olan adaylara seslenen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Hedeflerinize uygun, yeteneklerinizle örtüşen, sevdiğiniz bir mesleği seçmek ve o mesleği öğreneceğiniz doğru üniversiteyi tercih etmek önemlidir. Üniversitemiz sadece eğitimde değil; sporda, sanatta, her türlü sosyal ve kültürel faaliyette sağladığı olanaklarla öğrenci odaklı bir misyona sahiptir. Ege Üniversitesi 11. Tercih Günleri kapsamında sizlere hem üniversitemizi anlatmayı hem de bilinçli tercih yapmanız için yardımcı olmayı hedefliyoruz” dedi. 

     

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    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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