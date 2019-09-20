20.09.2019 - 01:46 |
Egeli balıkçılar sezona iyi başladı
Av sezonun başlamasıyla denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona güzel bir başlangıç yaptı. Ege Denizi’nden tutulan 50’ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu İzmir Su Ürünleri Hali, diğer denizlerde yeteri kadar balık bulunmaması nedeniyle ülke genelinden alıcıları ağırlıyor. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, “Tüm ülkenin yükü Ege’ye bindiği için fiyatlar düşmedi ancak önümüzdeki günlerde düşecektir” dedi. - AA
TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.