Egeli balıkçılar sezona iyi başladı

Av sezonun başlamasıyla denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona güzel bir başlangıç yaptı. Ege Denizi’nden tutulan 50’ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu İzmir Su Ürünleri Hali, diğer denizlerde yeteri kadar balık bulunmaması nedeniyle ülke genelinden alıcıları ağırlıyor. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, “Tüm ülkenin yükü Ege’ye bindiği için fiyatlar düşmedi ancak önümüzdeki günlerde düşecektir” dedi. - AA