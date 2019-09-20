BİST100.3390EURO6,330,14USD5,720,03ALTIN275,691,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeEgeli balıkçılar sezona iyi başladı
    20.09.2019 - 01:46 |

    Egeli balıkçılar sezona iyi başladı

    Egeli balıkçılar sezona iyi başladı

    Av sezonun başlamasıyla denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona güzel bir başlangıç yaptı. Ege Denizi’nden tutulan 50’ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu İzmir Su Ürünleri Hali, diğer denizlerde yeteri kadar balık bulunmaması nedeniyle ülke genelinden alıcıları ağırlıyor. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, “Tüm ülkenin yükü Ege’ye bindiği için fiyatlar düşmedi ancak önümüzdeki günlerde düşecektir” dedi. - AA

      TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.
      daha fazla video için
      Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

      TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

      Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı! 49 ilin emniyet müdürü değişti

      Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı! 49 ilin emniyet müdürü değişti

      İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

      İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

      Karşıya geçmek isterken canından oldu

      Karşıya geçmek isterken canından oldu

      Sıradaki Haber