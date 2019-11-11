Egeli ihracatçılar Çin’den umutlu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türkiye’den Çin’e alabalık hariç su ürünleri, kanatlı, süt ve süt ürünleri, kiraz hariç yaş meyve sebze ihracatıyla ilgili, Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Işık Yılmaz Batur öncülüğünde görüşmeler yapıldığını açıkladı. İhracatın önündeki engellerin kalkması adına son noktayı koyacaklarını belirten Celep, “13-14 Kasım’da İzmir’de düzenlenecek Ege Ekonomik Forumu’nda Kuşak Yol İnisiyatifi isimli özel oturumda Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin artması için mesai harcayacağız” dedi. l İZMİR AA