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    HaberlerEge HaberleriEgeli ihracatçılar Çin’den umutlu
    11.11.2019 - 01:57 |

    Egeli ihracatçılar Çin’den umutlu

    Egeli ihracatçılar Çin’den umutlu

    Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türkiye’den Çin’e alabalık hariç su ürünleri, kanatlı, süt ve süt ürünleri, kiraz hariç yaş meyve sebze ihracatıyla ilgili, Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Işık Yılmaz Batur öncülüğünde görüşmeler yapıldığını açıkladı. İhracatın önündeki engellerin kalkması adına son noktayı koyacaklarını belirten Celep, “13-14 Kasım’da İzmir’de düzenlenecek Ege Ekonomik Forumu’nda Kuşak Yol İnisiyatifi isimli özel oturumda Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin artması için mesai harcayacağız” dedi. l İZMİR AA

    Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa ettiEvo Morales, asker ve polisin tehditvari istifa çağrılarına daha fazla dayanamadı. Bolivya Devlet Başkanlığı görevinden istifa etti. Morales'in istifasını takiben Başkan Yardımcısı Alvaro Marcelo Garca Linera da istifasını sundu. Morales, istifa konuşmasında, ülkedeki kargaşa ve huzursuzluğun Pazar akşamından itibaren sona ereceğini umduğunu dile getirdi.
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