Egeli Masterlar’dan Balkan çıkarması

40 yaş üzeri futbolcuların yer aldığı Ege Bölgesi Masterler Liglerinde ki takımların oyuncularından oluşturulan Ege Karması Bulgaristan ve Romanya’da ki etkinliklere katıldı. Ege Karması oynadığı maçların yanısıra kurduğu dostluk köprüleri ile gönülleri de fethetti. Ege Masterler Federasyonu (EMF) Onursal Başkanı Ahmet Gök’ün liderliğini üstlendiği kafile önce Bulgaristan’ın Targovişte kentine gitti. EMF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Tunç ve aralarında Manisa ve ilçesi Akhisar ile İzmir’in Foça, Bornova, Bayraklı, Balçova, Çeşme, Dikili gibi ilçelerinden oyuncuların bulunduğu kafile burada dostluk maçı yaptı. Ege Masterler Karması, Bulgaristan’ın ardından Romanya’nın Costinesti kentinde Türkiye’den Lüleburgaz, ev sahibi ülkeden A.S. Obelisc Costinesti ve Victoria Cumpana takımlarının da yer aldığı dörtlü turnuvaya katıldı. Turnuvada yer alan Türk takımları ve aileler Costinesti’den 9-13 Ekim 2019 tarihlerinde Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 4.’sü düzenlenecek Dünya Barış Kupası Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası’nda buluşma dilekleriyle ve coşkuyla uğurlandı.