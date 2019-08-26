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    HaberlerEgeEgeli mobilyacılar İtalya’ya ortak olacak
    26.08.2019 - 07:50| İZMİR DHA

    Egeli mobilyacılar İtalya’ya ortak olacak

    EGELİ mobilya ihracatçıları, mobilya tasarımında dünyanın bir numarası olan, ancak üretimini işçilik maliyetlerindeki yükseklik nedeniyle Çin, Polonya, Romanya, Slovenya gibi ülkelerde yaptıran İtalyan markaları ile üretim ortaklığı yapmak istiyor.

    Egeli mobilyacılar İtalya’ya ortak olacak

    EGELİ mobilya ihracatçıları, mobilya tasarımında dünyanın bir numarası olan, ancak üretimini işçilik maliyetlerindeki yükseklik nedeniyle Çin, Polonya, Romanya, Slovenya gibi ülkelerde yaptıran İtalyan markaları ile üretim ortaklığı yapmak istiyor. Kasım ayında İtalya’dan asgari 10 ithalatçının katılımıyla ‘Alım heyeti organizasyonu’ düzenlemeyi planladıklarını belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, “İtalya’nın mobilya ithalatında Türkiye’nin payı sadece 77 milyon dolar. Amacımız bu rakamı yukarı taşımak. İzmir’de mobilya üretiminde ve ihracatında İtalyan firmalarının kalite standartlarında üretim yapabilen firmalarımızla İtalyan firmalarının iş birliği yapmasını amaçlıyoruz. Bu alanda en az 10 Türk - İtalyan ortaklığı hedefliyoruz” diye konuştu. 

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