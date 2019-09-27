Egeli öğrenciler teröre karşı yürüdü

Özrenciler basın açıklamasında, “Adana’da yapılan saldırıyı kınıyoruz. Türk gençliği olarak teröre karşı duruşumuzu ortaya koymak için bir araya geldik. Terör örgütleri bilsin ki ülkemizin bölünmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.