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    HaberlerEgeEgeliler sokakta basketbolla buluştu
    11.09.2019 - 00:38

    Egeliler sokakta basketbolla buluştu

    Uşak ve Akhisar, basketbolseverleri sokakta bir araya getirdi. Uşaklılar Kurtuluş 3X3 Basketbol Turnuvası ile Akhisarlılar ise Kültür ve Spor Şenliği kapsamında Street Ball müsabakasında mücadele etti

    Egeliler sokakta basketbolla buluştu

    Uşak ve Akhisar Belediyeleri, basketbolseverleri düzenledikleri turnuvalar ile sokakta buluşturdu. Uşak Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kurtuluş 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nda ve Akhisar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kültür ve Spor Şenliği kapsamında Akhisar Belediye Basketbol Kulübü tarafından organize edilen Street Ball Sokak Basketbol müsabakalarında kupalar sahiplerini buldu. Egeliler basketbolun heyecanını ve tadını doyasıya çıkardı. Turnuvaya katılan sporcular, Uşak’ta spor faaliyetlerini önemseyen ve her alanda sporcuya destek veren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a özel teşekkürlerini iletti.

    Egeliler sokakta basketbolla buluştu



    Devam edecek

    Başkan Çakın ise bu tarz etkinliklerin öneminin farkında olduklarını ve devamını sürdüreceklerini belirtti. Akhisar’da ciddi oranda basketbol seyircisi ve oyuncusu olduğunu belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ‘Street Ball’ yani sokak basketbolu müsabakaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Gençlerimiz hünerlerini sergiledi ve centilmenliğin en güzel örneklerine tanık olduk. Spor yapmanın yanı sıra sosyalleşme imkanı da tanıyan bu turnuvayı her yıl yapmayı planlıyoruz” dedi.

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