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    HaberlerEge HaberleriEgeliler, Ulu Önder’e koştu
    11.11.2019 - 02:14 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    Egeliler, Ulu Önder’e koştu

    Egeliler, Ulu Önder’e koştu

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci yılında tüm Ege’de düzenlenen törenlerle anıldı. Sirenlerin çaldığı anda kentlerde hayat durdu.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci yılında İzmir’de düzenlenen törenlerle anıldı. Resmi törenler, saat 08.40’ta Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Törene; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti’li milletvekilleri, il başkanları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

    Duygusal anlar yaşandı

    Çelenk konulmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı. Havada helikopter, körfezde deniz polisi, karada ise tüm İzmirliler Atatürk’ü unutmadıklarını bir kez daha gösterdi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki bazı vatandaşlar, sirenlerin çaldığı anda gözyaşlarına hakim olamadı. Trafikte bulunan araç sürücüleri, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu.

    Egeliler, Ulu Önder’e koştu

    Egeliler, Ulu Önder’e koştu

    Egeliler, Ulu Önder’e koştu

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