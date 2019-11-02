BİST98.463-0,01EURO6,390,19USD5,720,08ALTIN278,090,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeEgelilerin pota mesaisi
    02.11.2019 - 02:12 |

    Egelilerin pota mesaisi

    Türkiye Basketbol Ligi’ndeki Ege temsilcileri bugün zorlu maçlarla terleyecek.

    Egelilerin pota mesaisi

    İlk 3 maçta 1 galibiyetle yetinen Akhisar BLD. evinde Final Gençlik’i konuk edecek. Karşılaşmanın hava atışı saat 15.00’te yapılacak. Ligde 3’te 3 yapan Lokman Hekim Fethiye BLD., Beşkaza Spor Salonu’nda saat 17.00’de Balıkesir BŞB’ye rakip olacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor aynı saatte Gemlik Basketbol, Petkimspor ise Yalovaspor deplasmanlarına çıkacak.

    Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
    daha fazla video için
    Sokakları 'cadılar' bastıAntalya'nın tarihi Kaleiçi sokaklarında korkutucu kostümler giyerek 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar ilgiyle izlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de 232 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'de 232 düzensiz göçmen yakalandı

    HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Sağanak vurdu! Ulaşıma kapandı

    Sağanak vurdu! Ulaşıma kapandı

    Sıradaki Haber