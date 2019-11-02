Egelilerin pota mesaisi

İlk 3 maçta 1 galibiyetle yetinen Akhisar BLD. evinde Final Gençlik’i konuk edecek. Karşılaşmanın hava atışı saat 15.00’te yapılacak. Ligde 3’te 3 yapan Lokman Hekim Fethiye BLD., Beşkaza Spor Salonu’nda saat 17.00’de Balıkesir BŞB’ye rakip olacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor aynı saatte Gemlik Basketbol, Petkimspor ise Yalovaspor deplasmanlarına çıkacak.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.