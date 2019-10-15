Ege'nin gururu İbrahim Çolak

Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ve Tokyo 2020 için kota elde eden sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Her ikisi de Ege Üniversitesi mezunu olan sporcumuz ve antrenörü Yılmaz Gültekin’in başarıları daim olsun” dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda ülkemize ilk altın madalyasını kazandıran İbrahim Çolak ve milli takım antrenörü Yılmaz Gültekin’i bünyesinden çıkarmanın gururunu yaşıyor.

Üniversite bünyesinde pek çok branştan milli sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Gerek Spor Bilimleri Fakültemizden mezun olmuş sporcular, gerekse EÜ Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki sporcularımız milli takım düzeyinde uluslararası turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Mezunlarımızdan İbrahim Çolak’ın Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği başarı hepimizi gururlandırdı” dedi. Sporcunun antrenörü olan Yılmaz Gültekin’in de Ege Üüniversitesi mezunu olmasıyla daha bir gururlandıklarını kaydeden Prof. Dr. Budak, “Hem sporcumuzu hem de antrenörünü canı yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Ege Üniversitesi olarak son 2 yılda sporun her branşına yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek” diye konuştu.

Ödül, anne ve babaya

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Sporun Enleri Ödül Töreni bu yıl 7. kez gerçekleştirildi. İzmir’de yapılan organizasyonda; Akdeniz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceye giren 37 sporcuya plaket verildi. Törende; Almanya’nın Stuttgart kentinde önceki gün sona eren Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanıp büyükler kategorisinde madalya alan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak’ın ödülünü annesi Sultan Çolak ve babası Mehmet Çolak, Vali Yardımcısı Erhan Günay’ın elinden aldı. Ayakta alkışlanan ve duygusal anlar yaşayan Çolak çifti, çocuklarıyla gurur duyduklarını söyledi.