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    HaberlerEgeEge’nin iki yakası gösteride buluştu
    15.10.2019 - 01:16 |

    Ege’nin iki yakası gösteride buluştu

    Ege’nin iki yakası gösteride buluştu

    Türkiye ile Yunanistan arasında kültür sanat projeleri yöneten İzmirli müzisyen Evrim Ateşler, tek kişilik gösterisi ‘Harmolipi - Bir Rembetiko Semineri’ ile ikinci kez Karşıyaka’ya konuk oldu. Okeanos Orkestrası’nın da eşlik ettiği Ateşler, Ege’ye ait hikayeler ve şarkılarla sanatseverlere yakın tarihin portresini sundu. İzleyiciler arasında yer alan Başkan Cemil Tugay, Ateşler’e teşekkür etti, sanata ve sanatçıya tam destek anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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