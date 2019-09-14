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    HaberlerEgeEge’nin iki yakası sergide
    14.09.2019 - 02:50 |

    Ege’nin iki yakası sergide

    Çeşme Festivali, 18-22 Eylül’de Mehmet Sinan Kuran’ın ‘Houzouri’ sergisine ev sahipliği yapacak

    Ege’nin iki yakası sergide

    Ege’nin iki yakası temasıyla geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Türk-Yunan dostluğunu yeniden tazelemek için harekete geçen Çeşme Festivali, 25 yıl sonra 18-22 Eylül günlerinde tekrar sanatseverlerle buluşuyor. Festival, çizgilerinde neşeyi resmederek başka bir yaklaşım sunan ressam Mehmet Sinan Kuran’ın ‘Houzouri’ sergisine de ev sahipliği yapıyor. Türkçe karşılığı ‘huzur’  olan sergi, Ege’nin iki yakasının ortak paydada buluştuğunu anlatan eserlerden oluşuyor.

    Ziyaretçilerini bekliyor

    Serginin küratörlüğünü üstlenen Ayşe Pınar Akalın, “Sergimizin hem eserlerin iç dünyasını hem de tek denizi paylaşan bu iki ülke arasındaki sanat ve kültür bağını güçlendirmek için yapılan festivalin ruhunu en iyi şekilde yansıttığını düşünüyoruz” dedi. Çeşme’nin önemli mimari yapılarından Ayios Haralambos Kilisesi’nde sanatseverlerle buluşacak olan sergi, 18-22 Eylül arasında ziyaretçilerini bekliyor.

     

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