İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul ve Ankara Büyükşehir başkanlarıyla anlaştıklarını belirtti, “Üretici kooperatiflerimiz, bu kentlerin pazarlarında yer alacak” dedi.

İZMİR Ticaret Borsası’nın (İTB) Temmuz ayı meclis toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la yaptıkları anlaşmadan söz eden Soyer, “Onların tüm semt pazarlarında İzmir’in üretici kooperatifleri bir pazar açacak. Lojistik desteği biz sağlayacağız, buradan gitmeleri için destek sağlayacağız. Biz sadece İzmir’in değil, tüm Ege’nin kooperatiflerini ayaklandırmak istiyoruz. İstanbul’da 16 milyon, Ankara’da 5 milyonluk bir pazar var. Biz İzmir olarak yetişemeyiz. Biz aracısız, ürünleri doğrudan doğruya tüketiciyle buluşturacağız” dedi.

Dönüşümde yeni yol

Büyükşehir’in mülkiyetindeki zeytinlikleri belirleyeceklerini kaydeden Soyer, “O kadar bakımsız zeytinliğimiz var ki... Bu, milli servetin israfı demek. O zeytinlerin toplanması, zeytinyağı üretimi de istihdam demek. Onun pazarlanması istihdam demek ve İzmir’in marka değerlerinden birini yaratmak demek. Ben öyle hayal ediyorum. İzmir’in zeytinyağını üretmeliyiz” dedi.

Tunç Soyer, Ege Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm ihalelerine herhangi bir firmanın katılmaması üzerine, farklı bir yol deneyeceklerini söyledi.

Dönüşüm çalışmalarında tesisatı, seramiği, altyapısı gibi konularda ihaleye çıkacaklarını söyleyen Soyer, “Burada yarısını biz yapmış olacağız. Müteahhide, ‘Bu iş yürüyor, girersen bitireceğiz’ güvencesini vereceğiz” diye konuştu.

Spotçular kaldırılıyor

İzmir turizminin gelişmesine yönelik düşüncelerini de açıklayan Soyer, “Girin Kemeraltı’na, Havra Sokağı’na kadar devam edin; oradan Agora ve İkiçeşmelik üzerinden Kadifekale’ye çıkın. Aslında bu Saat Kulesi ile Kadifekale’nin bağlandığı yer, dünyanın en güzel turistik yerlerinden biridir. O nedenle İkiçeşmelik’teki spotçuların, oradan mutlaka kaldırılması lazım. Bunu yapacağız” dedi.

Körfezde 3 yıl sonra denize girilebileceğini söyleyen Soyer, “Temizlemek için hiçbir şey yapmayacağız. Sadece kirletmeyeceğiz. İzmir Körfezi’ne akan kanallar, dereler ne varsa hepsini temizleyeceğiz. Gediz dahil” dedi.

‘İzmir tulumu’ vurgusu

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, Türkiye’nin dünyanın önde gelen süt üreticilerinden biri olmasına rağmen peynircilik alanında arzu edilen noktadan çok uzakta olunduğunu belirtti,“İtalya’nın Parma kentinde üretilen parmesan, Fransa’nın Roquefort kasabasında üretilen rokfor, İsviçre’nin gravyer ve emmental peynirleri tek başlarına 1’er milyar doları aşan ihracat rakamlarına imza atıyor. Benzer bir başarı öyküsünü İzmir tulumunda yazabilmemiz lazım” dedi. - UMUT KARAKOYUN DHA